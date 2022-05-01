Стартовала заявочная кампания XXVII Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодёжной прессы «Алтын каләм – Золотое перо»

Заявочная кампания XXVII Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодёжной прессы «Алтын каләм – Золотое перо» объявляется открытой.

Участников ждут невероятные 7 дней в кругу самых крутых юных журналистов.

А также интересные мастер-классы, встречи с профессионалами в сфере медиа, получение бесценного опыта и много классных знакомств!

И традиционно самый главный приз — Гран-при — обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций К(П)ФУ!

Заполнить заявку можно до 20 мая по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/625e76831adfbc43a27f2bef/

Фестиваль «Алтын каләм — Золотое перо»