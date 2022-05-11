«Дом народов Алтайского края» провел концертную программу «Мы вместе празднуем Победу!», посвященную Дню Победы. В программе приняли участие творческие коллективы и солисты национально-культурных общественных организаций, фольклорные ансамбли г. Барнаула: Школа-студия русского традиционного танца «Подгорная», фольклорный ансамбль «Ярило», вокальный ансамбль «Sonnenshein» (Солнечный свет), вокально-хореографический ансамбль «Арцах».

Алтайскую краевую общественную организацию «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) представили ансамбль «Дуслар» и танцевальный дуэт «Тандэм». Программу составили татарские, армянские и русские народные танцы, прозвучали народные военные мелодии, песни, частушки 1940-х годов, известные песни о Великой Отечественной войне на языках народов нашей страны, чьи предки плечом к плечу воевали с врагом и победили, и вместе праздновали добытую дорогой ценой одну на всех Великую Победу.

“Центр татарской культуры “Дулкын” (Волна)”