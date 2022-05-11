Татары Ташкента организовали концерт в честь Дня памяти и почестей

9 мая 2022 года в 17.00 в здании Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами (КМОДС) при Кабинете Министров Республики Узбекистан состоялся праздничный концерт, посвященный Дню памяти и почестей. В концерте приняли участие заслуженные артисты Республики Узбекистан, Татарстан и Башкортостан, заслуженные работники культуры Республики Татарстан, лауреаты Международных и Республиканских конкурсов, самодеятельные коллективы и солисты Татарского общественного культурно-просветительного центра ТОКПЦ) г.Ташкента, активисты культурных центров. Прозвучали песни и стихотворения военных лет.

Концерт был организован ТОКПЦ г.Ташкента совместно с КМОДС при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

До этого, с утра 9 мая активисты ТОКПЦ посетили участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Они в торжественной обстановке поздравили ветеранов и вручили подарки. В частности, на дому были посещены Римма Зайнуллина, Назима Минибиева, Гулшат Альбекова, Исматулла Асатуллаев, Ильяс Бурнашев, Аклима Гиздедханова, Фаузия Юсупова, Мукатис Лутфуллин, Минзиля Абдулхавова, Фарида Астерякова, Абдурахман Тюменев, Раиса Нафикова, Рано Енилеева, Чингиз Залалютдинов и другие.

Представитель Татарстана в Узбекистане А.А.Ахтареев посетил Сююмбику Грифовну Шарипову – ветерана войны, племянницу классика татарской классической литературы Гаяза Исхаки, которой исполняется 102 года. Ее поздравили и пожелали долгих лет жизни.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан