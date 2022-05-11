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В Нефтеюганске прошёл круглый стол, посвященный 30-летию образования Всемирного конгресса татар

В Нефтеюганске прошёл круглый стол, посвященный 30-летию образования Всемирного конгресса татар

в Новости, Слайдер, Главные новости, 11.05.2022 0 3

8 мая, члены Молодёжного парламента г. Нефтеюганска VII созыва Альбина Мякишева и Вадим Салихов и депутат Думы г. Нефтеюганска VII созыва Олег Газизов приняли участие в работе Круглого стола, посвященному 30-летию образования Всемирного конгресса татар

Парламентарии встретились с представителем Президента Республики Татарстан в ХМАО-Югре Булатом Бадретдиновым, заместителем руководителя Исполнительного комитета Всемирного Конгресса татар Ильгизом Халиковым, депутатом областной Думы Александром Зеленским и руководителями национальных общественных организаций города.

Главной темой беседы стал вопрос сотрудничества с Республикой Татарстан во всех сферах деятельности с жителями Нефтеюганска. Данная тема очень важна, поскольку совместная деятельность наших регионов поможет достичь целей в воспитании, развитии культуры и образования подрастающего поколения.

Гулчачак Фатхулова

ХМАО-Югра

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