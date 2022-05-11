В Нижегородской области 13 мая пройдет “Нижгарбикә”

13 мая в с. Кочко-Пожарки Нижегородской области состоятся:

– V Хатын-кызлары Җыены

– “Нижгарбикә” бәйгесе

10.00 – 11.00 – регистрация участников, в фойе мастер-класс по вышивке национальных орнаментов и по созданию калфака, изү итд

11.00 – 16.00 – выставки лучших поделок по конкурсам РНКАТНО, прикладного творчества из татарских детских садов и школ

11.00 – 12.30 – Круглый стол с участием поэтессы Шамсии Жигангировой из Республики Татарстан о влиянии религии на воспитание детей в семье

12.30- 13.00 – Награждение самых активных женщин и юбиляров

14.00 – 17.00 – Финал Конкурса среди женщин «Нижгарбикǝ-Нижгарочка 2022».