В Казани провели вечер памяти героя-поэта Рахима Саттара

В музее Владимира Ленина в Казани прошел вечер, посвященный 110-летию татарского поэта, соратника Мусы Джалиля Рахима Саттара. Прозвучали отрывки из его стихов, гостей ознакомили с биографией поэта.

В вечере также приняла участие внучка Рахима Саттара – заместитель генерального директора Национального музея РТ Лилия Саттарова. Она рассказала, что семья Саттаровых проживала в Башкортостане, однако начало рода исходит к Казани.

«До революции они переехали в Башкортостан. Отец моего деда был человеком образованным. Все семь детей в семье получили высшее образование. Мой отец много лет не мог поступить в вуз, потому что был сыном человека, побывавшего в фашистском плену. Все имеющиеся у нас материалы мы передали в Национальный музей», — сказала Лилия Саттарова.

Свидетельство о смерти Рахима Саттара семья получила только в 60-е годы. А до этого в Союз писателей РТ вернулся его сборник стихов.

Вечер памяти был организован при поддержке музея Салиха Сайдашева. Заведующая музеем Эльвира Низамутдинова считает, что имя Рахима Саттарова еще предстоит популяризировать.

«Мы знаем Мусу Джалиля, Абдуллу Алиша, а других наших героев знаем мало. Рахим Саттар – наш земляк, герой, но его имя не известно в широких кругах», — отметила она.

Заведующий кафедрой в институте международных отношений КФУ, профессор Фадбир Сафин был знаком с сыном Рахима Саттарова. Иль Саттаров был его преподавателем.

«Был скромным, никогда не критиковал. Его любили студенты, с каждым умел найти общий язык. Был обладателем большого таланта, интеллекта. Всегда имел свое мнение. Видимо, эти качества ему передались от отца. Рахим Саттар – гордость татарского народа, герой, но пока не получил заслуженной известности и признания», — поделился профессор.

Рахим Саттар (Абдулрахим Сулейманович Абдулсаттаров) родился 15 августа 1912 года в селе Нижнехозятово (Түбән Хаҗәт) Чишминского района Республики Башкортостан. В 1937 году с семьей переехал в Казань.

Работал литературным сотрудником в газете «Кызыл яшьләр». Летом 1941 года Рахим Саттар добровольно ушел на фронт, был десантником. В мае 1942 года остался в окружении, попал в плен к фашистам. Первые месяцы плена провел в военных лагерях в Смоленске и Борисове, затем был отправлен в лагерь Вустров под Берлином.

Там же Рахим Саттар встретился с Абдуллой Алишем и стал членом подпольной антифашистской организации, основанной Мусой Джалилем и его соратниками. В легионе «Идель-Урал» Рахим Саттар активно участвует в создании и распространении листовок против гитлеровцев. Узнав о предстоящем аресте, в июне 1943 года Рахим Саттар сбегает из лагеря. Его дальнейшая судьба неизвестна.

tatar-inform.ru