260 кг продовольствия раздал нуждающимся БФ «Закят» за счет выплаченных закята и садаки

Подопечные БФ «Закят» ДУМ РТ получили очередную продовольственную помощь. Среди благополучателей – нуждающиеся многодетные семьи, матери-одиночки, одинокие пожилые. Всего им раздали 40 продуктовых наборов весом около 6,5 кг каждый. В наборы вошли мука, крупы, макароны, сахар, сладости, консервы и финики.

Проднаборы закуплены за счет средств закята и садаки, поступивших в фонд в месяц Рамазан. Оказание продовольственной помощи нуждающимся слоям населения продолжится. Чтобы внести свой вклад в это доброе дело, можно пожертвовать средства, перечислив их на карту: СБ 2202 2021 3911 9295 (Зиля Ириковна И).