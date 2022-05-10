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260 кг продовольствия раздал нуждающимся БФ «Закят» за счет выплаченных закята и садаки

260 кг продовольствия раздал нуждающимся БФ «Закят» за счет выплаченных закята и садаки

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Благотворительность, Главные новости, 10.05.2022 0 5

Подопечные БФ «Закят» ДУМ РТ получили очередную продовольственную помощь. Среди благополучателей – нуждающиеся многодетные семьи, матери-одиночки, одинокие пожилые. Всего им раздали 40 продуктовых наборов весом около 6,5 кг каждый. В наборы вошли мука, крупы, макароны, сахар, сладости, консервы и финики.

Проднаборы закуплены за счет средств закята и садаки, поступивших в фонд в месяц Рамазан. Оказание продовольственной помощи нуждающимся слоям населения продолжится. Чтобы внести свой вклад в это доброе дело, можно пожертвовать средства, перечислив их на карту: СБ 2202 2021 3911 9295 (Зиля Ириковна И).

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