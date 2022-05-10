В Петрозаводске продолжается проект «Народы Карелии в кадре»

В рамках проекта «Народы Карелии в кадре» общественные организации продолжают цикл мероприятий, рассказывающих о национальном многообразии нашей республики.

Одну из встреч, организованных для школьников и студентов, посвятили татарской культуре и деятельности Г.Р. Державина.

На минувшей неделе в кинотеатре «Премьер» председатель КРОО «Общество татарской культуры Чулпан» Фарида Фадеева встретилась с учащимися школ № 27 и № 39 Петрозаводска и студентами Колледжа технологии и предпринимательства. Беседа коснулась истории и традиций татарского народа. Ребята посмотрели тематические видеоролики, поучаствовали в викторине. Учащимся рассказали о работе общественной организации и просветительских проектах, которые она реализует. Один из них посвящен Гавриилу Романовичу Державину. В 2023 году в России будут отмечать 280 лет со дня рождения знаменитого поэта и государственного деятеля с татарскими корнями.

Проект «Г.Р. Державин в Карелии: личность, дела, эпоха» был поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Напомним, недавно в стенах Державинского лицея было открыто новое музейное пространство.