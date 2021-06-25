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На Казанский Сабантуй приехали татары Румынии

На Казанский Сабантуй приехали татары Румынии

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 25.06.2021 0 14

Сегодня в стенах Всемирного конгресса татар состоялась встреча заместителя руководителя Исполкома ВКТ Ильгиза Халикова с соотечественниками из Румынии.

В ходе беседы были обозначены перспективные направления сотрудничества. В частности, были рассмотрены сферы культуры и образования. Как стало известно, в румынских школах татарский язык не преподают, однако местные татары выражают огромное желание изучать родной язык.

Ильгиз Халиков отметил, что Конгресс татар всегда готов обеспечить соотечественников, проживающих за рубежом, необходимыми пособиями: “Речь идет не только о книгах. На сегодняшний день существует множество онлайн-курсов. Один из них – проект “Ана теле”.

Завтра, 26 июня, гости из Румынии намерены принять участие в Сабантуе, который пройдет в Казани. Парни будут соревноваться в национальной борьбе корэш.

Илюзя Абульханова

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