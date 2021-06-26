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Делегаты Татарстана возложили цветы к памятнику “Горящее сердце шахтера”

Делегаты Татарстана возложили цветы к памятнику “Горящее сердце шахтера”

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 26.06.2021 0 12

В рамках Международного шахтёрского Сабантуя делегаты Татарстана возложили цветы к памятнику “Горящее сердце шахтера” в Рудничном районе г.Кемерово.

Монумент Эрнста Неизвестного был установлен в Кемерово 28 августа 2003 года на территории музея «Красная Горка». Открытие памятника было приурочено к празднованию Дня шахтера. Один из символов Кузбасса.

Памятник представляет собой бронзовую фигуру шахтера, установленную на трехметровом постаменте из черного гранита. Правой рукой шахтер опирается на отбойный молоток, другую держит возле горящего сердца. Шахтер «вырастает» из угольной породы, в основании которой расположены плиты угля, стилизованные в «маски скорби». Специальное освещение подчёркивает монументальность композиции и позволяет хорошо обозревать памятник с левого берега. Высота самой скульптуры – семь метров, высота пьедестала – четыре с половиной метра. Вес монумента – 5 тонн.

Напомним, в эти дни в Кузбассе проходит Международный Шахтерский Сабантуй, в котором принимают участие 250 делегатов из 21 региона России и зарубежья.

Лейсан Хаерова

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