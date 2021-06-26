Делегация Международного шахтерского Сабантуя ознакомились с музеем-заповедником “Красная горка”

Сегодня, в рамках участия в Международном шахтерском Сабантуе, делегаты-шахтеры из регионов России ознакомились с музеем-заповедником “Красная горка”.

Также в музейном комплексе состоялась встреча с почетными шахтерами, ветеранами труда. Один из них – Орищин Александр Дмитриевич, ему 89 лет. Среди его наград – Орден Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Доблесть Кузбасса», медали. Он – полный кавалер знака «Шахтерская Слава».

“Мы приветствуем от всех угольщиков Кузбасса представителей самой сложной профессии, – начал он свою речь и привел такие строки о Кузбассе:

И в буднях эпохи, и в каждом из нас

Пульсирует гордое имя – Кузбасс.

В глубинах земли, недоступных для взора,

Кузбасс – это светится сердце шахтёра.

И, чтобы сияла огнями планета,

Грохочут составы, гружённые светом.

Александр Дмитриевич рассказал об истории развития угледобычи в Кузбассе и о своей рабочей молодости.

“Я хотел бы пожелать всем здоровья, и чтобы у участников Сабантуя остались хорошие воспоминания о Кузбассе, и все хотели сюда приехать вновь,” – выразил свои пожелания ветеран труда.

“В этом году мы празднуем 300 лет образование Кузбасса. И сегодня Кузбасс остаётся центром угольной промышленности,” – отметил Александр Орищин.

Далее слово было предоставлено заслуженному шахтёру Российской Федерации, доктору технических наук, профессору, уроженцу Апастовского района Закирову Даниру Галимзяновичу. Он поприветствовал гостей от Пермского края.

“Выражаем огромную благодарность Всемирному конгрессу татар, организаторам шахтерского Сабантуя. Татарский народ не боится трудностей, в моей молодости все работали на шахтах. Это мероприятие позволило нам, шахтерам, встретиться вновь и пообщаться,” – отметил Данир Галимзянович.

Напомним, сегодня делегаты примут участие в конно-спортивном празднике в рамках Международного шахтерского Сабантуя в селе Кабаново.

Справка: Музейный комплекс “Красная горка” представляет собой музей индустриальной истории, созданный на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна.

В экспозиции представлена промышленная история региона: открытие Кузнецкого угольного бассейна, создание Кемеровского рудника, деятельность акционерного общества Копикуз и автономной индустриальной колонии «Кузбасс».