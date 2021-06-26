Василь Шайхразиев посетил конно-спортивный праздник, приуроченный к Международному шахтерскому Сабантую

Сегодня в селе Кабаново Кемеровской области в рамках Международного шахтерского Сабантуя прошли конные скачки. На праздник приехал заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Габтелгаязович Шайхразиев. В эти дни он находится с рабочей поездкой в Кемеровской области. В мероприятии также принял участие первый заместитель губернатора Кемеровской области, председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Николаевич Телегин.

Гостей на майдане встречали с чак-чаком. Вячеслав Телегин поздравил собравшихся с праздником Сабантуя. “Для нас большая честь в дни празднования 300-летия Кузбасса провести в нашей области такое мероприятие, у которой многовековая история. Сюда приехали гости, ветераны-шахтеры не только из регионов России, но и из Казахстана, Киргизии, Украины. Желаю сегодняшним участникам конных соревнований больших успехов”, – сказал Вячеслав Телегин.

Приветствуя гостей, заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Василь Габтелгаязович Шайхразиев отметил: “Мы очень рады, что сегодня находимся на этой благодатной земле. Идея проведения первого Международного шахтерского Сабантуя в Кемеровской области принадлежит губернатору Сергею Евгеньевичу Цивилеву. Мы до этого проводили свой национальный праздник в разных городах области. Предложение Сергея Евгеньевича поддержал и Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов. Сегодня этот праздник отмечается в рамках 300-летия Кузбасса. Татары-шахтеры занимают существенное место в шахтерском движении. И сегодня на Сабантуй приехали ветераны труда из разных регионов”, – заявил Василь Шайхразиев.

Конные скачки прошли на приз губернатора Кемеровской области. Для победителя приз-автомобиль. Ключи от машины получил спортсмен Евгений Ворсобин.

Напомним, завтра, 27 июня, пройдет официальное открытие первого Международного шахтерского Сабантуя. В нем можно увидеть национальные игры, борьбу, а также выступления деятелей искусств Татарстана и творческих коллективов Кузбасса.