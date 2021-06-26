Делегаты Международного Шахтерского Сабантуя посетили Соборную мечеть г. Кемерово “Мунира”

С деятельностью религиозной организации гостей ознакомил муфтий Духовного управления мусульман Кемеровской области Тагир хазрат Бикчантаев.

Соборная мечеть “Мунира” находится в

Ленинском районе города Кемерово.

Открытие мечети состоялось в 2008 году. Кстати, своё название “Мунира” мечеть получила в честь матери губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, которая была одним из инициаторов её строительства.

По субботам и воскресеньям в соборной мечети “Мунира” проводятся занятия по арабской каллиграфии, основам Ислама и чтению Корана. Здесь же находится духовное управление мусульман Кемеровской области.

“Нам необходимо поддерживать связь. Я очень рад, что Международный Шахтерский Сабантуй позволил нам собраться, встретиться с друзьями и увезти с собой приятные воспоминания, – поделился Тагир Давлеткулов, имам-наиб мечети “Ихлас” города Уфы, который также работал в Соборной мечети г.Кемерово.

Также сегодня участники Международного Шахтерского Сабантуя стали гостями конно-спортивного мероприятия. Скачки прошли в деревне Кабаново Кемеровской области.

Лейсан Хаерова