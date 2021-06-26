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Делегаты Международного Шахтерского Сабантуя посетили Соборную мечеть г. Кемерово “Мунира”

Делегаты Международного Шахтерского Сабантуя посетили Соборную мечеть г. Кемерово “Мунира”

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 26.06.2021 0 28

С деятельностью религиозной организации гостей ознакомил муфтий Духовного управления мусульман Кемеровской области Тагир хазрат Бикчантаев.

Соборная мечеть “Мунира” находится в
Ленинском районе города Кемерово.
Открытие мечети состоялось в 2008 году. Кстати, своё название “Мунира” мечеть получила в честь матери губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, которая была одним из инициаторов её строительства.

По субботам и воскресеньям в соборной мечети “Мунира” проводятся занятия по арабской каллиграфии, основам Ислама и чтению Корана. Здесь же находится духовное управление мусульман Кемеровской области.

“Нам необходимо поддерживать связь. Я очень рад, что Международный Шахтерский Сабантуй позволил нам собраться, встретиться с друзьями и увезти с собой приятные воспоминания, – поделился Тагир Давлеткулов, имам-наиб мечети “Ихлас” города Уфы, который также работал в Соборной мечети г.Кемерово.

Также сегодня участники Международного Шахтерского Сабантуя стали гостями конно-спортивного мероприятия. Скачки прошли в деревне Кабаново Кемеровской области.

Лейсан Хаерова

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