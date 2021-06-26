Василь Шайхразиев: «На всех рудниках России трудились наши соотечественники»

26-27 июня в городе Кемерово проходит Международный Шахтерский Сабантуй. Сегодня делегаты посетили конно-спортивные соревнования, ознакомились с Соборной мечетью города Кемерово и осмотрели выставку народно-художественных промыслов Республики Татарстан.

В рамках культурной программы для гостей Шахтерского Сабантуя был подготовлен концерт мастеров искусств Татарстана.

Гостей праздника поприветствовал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

“Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и Губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым было принято решение провести Международный Шахтерский Сабантуй. Был создан организационный комитет под руководством Вячеслава Николаевича. Со стороны Республики Татарстан Международный Шахтерский Сабантуй готовил и Лениногорский муниципальный район РТ. Всемирный конгресс татар, который объединяет татарский народ и помогает развитию и сохранению его культуры, обращает особое внимание на проведение Сабантуя», – отметил Василь Шайхразиев.

“Когда мы говорим Международный Шахтерский Сабантуй, мы говорим о наших соотечественниках, в жизни которых профессия шахтера занимает важное место. Сегодня, благодаря первому Международному Шахтерскому Сабантую мы узнали, что на всех рудниках и шахтах, от Сахалина до Калининграда, трудились наши соотечественники. Наши делегаты приехали из Сахалина, Свердловской области, Донецка, Башкирии, Казахстана, Кыргызстана и других регионов,” – подчеркнул Председатель Национального Совета.

Кроме того, Василь Шайхразиев вручил медали и Благодарственные письма Всемирного конгресса татар, а также награды Министерства культуры и Министерства образования Республики Татарстан.

Благодарственное письмо Всемирного конгресса татар за большой вклад в дело духовного развития татарского народа, взаимного обогащения национальных культур, укрепления связи между народами во имя из дружбы и процветания было вручено заместителю министра культуры и национальной политики Кузбасса – начальнику отошла межнациональных отношений, поддержки коренных малочисленных народов Кемеровской области Татьяне Акимовой, главному специалисту отдела межнациональных отношений, поддержки коренных малочисленных народов Кемеровской области Лилии Гудадзе и члену правления общественной организации “Татарская национально-культурная автономия Кемеровской области” Алие Надыймовой.

С приветственным словом к гостям мероприятия обратился первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин.

“Гостеприимный Кузбасс с особым культурным наследием рад приветствовать всех участников Международного Шахтерского Сабантуя. В преддверии 300-летия нашего региона, большая честь принимать гостей этого древнего праздника,” – отметил Вячеслав Телегин.

Также первый заместитель губернатора Кемеровской области вручил награды тем общественным и культурным деятелям, которые внесли большой вклад в организацию Международного Шахтерского Сабантуя.

Для гостей выступили коллективы Республики Татарстан и Кемеровской области: Государственный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан, народный ансамбль казачей песни «Златница» г. Кемерово, ансамбль народного танца «Мириданс», Губернаторский театр танца “Сибирский калейдоскоп”, Государственный ансамбль песни и танца «Агидель», Ансамбль народного танца “ Кузбасс” и др.

Лейсан Хаерова