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На набережной Кабана состоится мастер-класс по татарскому танцу «Чабата»

На набережной Кабана состоится мастер-класс по татарскому танцу «Чабата»

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 18.06.2021 0 2

Сегодня на набережной Кабана пройдет второе занятие проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт» («В движении — жизнь»). Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе и увидеть перфоманс артистки Госансамбля песни и танца Алсу Магсумзяновой и хореографа Гульсины Галимуллиной. Об этом сообщается в Instagram Дирекции парков и скверов Казани.

Занятие начнется в 19.00 и будет проводиться на татарском языке, что является уникальной особенностью проекта, организованного в Год родных языков и народного единства.

В этом месяце пройдут еще два творческих и спортивных мероприятия, всего же их запланировано 14. Так, 23 июня в амфитеатре парка «Черное озеро» можно будет посетить урок по импровизационным танцам от хореографа Марселя Нуриева, а 28-го числа — обучиться дыхательным практикам на набережной озера Кабан. Занятие проведут продюсер, режиссер Ильшат Рахимбай и сценарист, режиссер Гульнара Иванова.

tatar-inform.ru

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