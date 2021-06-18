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ТЮЗ им. Кариева стал лауреатом XVIII Всероссийского фестиваля “Арлекин”

ТЮЗ им. Кариева стал лауреатом XVIII Всероссийского фестиваля “Арлекин”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.06.2021 0 2

В Санкт-Петербурге завершился XVIII Всероссийский фестиваль “Арлекин”, который проходил с 6 по 15 июня. 

Спектакль  ТЮЗ им. Кариева “Сказки Хикмета” в постановке Сойжин Жамбаловой стал лауреатом специальной премии “За самобытность и художественную целостность спектакля” дирекции премии и фестиваля, а актёр Эльдар Гатауллин – лауреатом в номинации “Лучшая мужская роль”.

Программа фестиваля включила в себя 19 конкурсных, 4 внеконкурсных спектакля и специальную программу. Конкурсную программу составили работы, отобранные Экспертным советом из 100 спектаклей российских театров и признанные экспертами лучшими среди российских спектаклей для детей и подростков, поставленных в течение театрального сезона 2019/2020 гг.

“Для нас это по-настоящему значимое событие – впервые татарский театр, представивший спектакль на татарском языке, стал участником детского фестиваля такого уровня”,- отметила директор татарского ТЮЗа им. Кариева Луиза Янсуар.

Российская Национальная театральная Премия «Арлекин» является профессиональной премией и присуждается за творческие достижения в области театрального искусства для детей и подростков.

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