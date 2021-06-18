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Казанцев приглашают на «Церемонию сбора подарков к Сабантую»

Казанцев приглашают на «Церемонию сбора подарков к Сабантую»

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, 18.06.2021 0 2

24 июня казанцев приглашают поучаствовать в «Церемонии сбора подарков к Сабантую». Традиционные гулянья пройдут в столице Татарстана не впервые. Шествие с участием праздничных повозок, запряженных лошадьми, музыкантов и артистов в национальных костюмах, а также жителей города и туристов стартует с четырех площадок города.

Первая церемония передачи подарков состоится у стен Казанского Кремля в 11:00. Еще три процессии отправятся от ГТРК «Корстон», Старо-Татарской слободы и национального комплекса «Туган авылым».

Финальной точкой шествия станет площадка у Татарского государственного академического театра им.Г.Камала. В 11:30 там запланирована еще одна церемония передачи подарков, а в 12:30 – театрализованное представление с выступлением лучших фольклорных коллективов республики, сообщает Комитет по развитию туризма Казани.

Планируется, что в «Церемонии сбора подарков к Сабантую» примут участие предприятия индустрии гостеприимства, учебные заведения, банки, а также многочисленные гости Старо-Татарской слободы и жители Казани. Мероприятие станет ярким украшением общегородского праздника плуга.

kzn.ru

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