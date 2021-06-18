Ансамбль «Мирас» стал лауреатом в Международном фестивале культуры тюркского мира «URMAY-ZALIDA»

Коллектив Татарского культурного центра Мирас» стал лауреатом I степени в номинации «Народные песни в современной интерпретации».

Цель фестиваля — поддержка лучших этнических творческих коллективов, популяризация культуры тюркских и других народов.

В связи с эпидемиологическими ограничениями конкурсная программа фестиваля прошла в режиме онлайн. Победители были приглашены на гала-концерт в село Урмаево Комсомольского района Чувашии.

Мероприятие было проведено при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России), Минкультуры Чувашии, Дома дружбы народов АУ «Республиканский центр народного творчества» при участии Национально-культурной автономии татар Чувашской Республики, Всемирного конгресса татар.

Отдельных благодарностей от лица руководителя Национально-культурной Автономии татар Чувашии Хайдяра Сафиуллина удостоились баянист Рушан Люкманов, художественный руководитель коллектива Ильнара Нигматуллина, директор ансамбля Танизя Кармышова.

Поздравляем ансамбль «Мирас» с новым творческим достижением!

Автономия Татар Москвы