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Ансамбль «Мирас» стал лауреатом в Международном фестивале культуры тюркского мира «URMAY-ZALIDA»

Ансамбль «Мирас» стал лауреатом в Международном фестивале культуры тюркского мира «URMAY-ZALIDA»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.06.2021 0 1

Коллектив Татарского культурного центра Мирас» стал лауреатом I степени в номинации «Народные песни в современной интерпретации».

Цель фестиваля — поддержка лучших этнических творческих коллективов, популяризация культуры тюркских и других народов.

В связи с эпидемиологическими ограничениями конкурсная программа фестиваля прошла в режиме онлайн. Победители были приглашены на гала-концерт в село Урмаево Комсомольского района Чувашии.

Мероприятие было проведено при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России), Минкультуры Чувашии, Дома дружбы народов АУ «Республиканский центр народного творчества» при участии Национально-культурной автономии татар Чувашской Республики, Всемирного конгресса татар.

Отдельных благодарностей от лица руководителя Национально-культурной Автономии татар Чувашии Хайдяра Сафиуллина удостоились баянист Рушан Люкманов, художественный руководитель коллектива Ильнара Нигматуллина, директор ансамбля Танизя Кармышова.

Поздравляем ансамбль «Мирас» с новым творческим достижением!

Автономия Татар Москвы

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