Василь Шайхразиев принимает участие в Федеральном Сабантуе в г. Нижневартовске

18-19 июня в г. Нижневартовске проходит XXI Федеральный Сабантуй. Сегодня торжественная церемония открытия национального праздника. Завтра национальная борьба. Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Василь Шайхразиев прибыл в Нижневартовск для участия в Сабантуе. Здесь его встретил руководитель татарской национально-культурной автономии “Мирас” Рафаэль Мухаметзянов.

Федеральный Сабантуй в этом году проходит в другом формате. В связи с распространением пандемии массовые гулянья запрещены. Сегодня на церемонии открытия национального праздника символ Сабантуя будет передан Ульяновской области. В следующем году Федеральный Сабантуй пройдет в этой области.

XXI Федеральный Сабантуй в г. Нижневартовске, можно будет посмотреть в онлайн формате через сайт Всемирного конгресса татар.