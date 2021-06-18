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Василь Шайхразиев принимает участие в Федеральном Сабантуе в г. Нижневартовске

Василь Шайхразиев принимает участие в Федеральном Сабантуе в г. Нижневартовске

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 18.06.2021 0 5

18-19 июня в г. Нижневартовске проходит XXI Федеральный Сабантуй. Сегодня торжественная церемония открытия национального праздника. Завтра национальная борьба. Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Василь Шайхразиев прибыл в Нижневартовск для участия в Сабантуе. Здесь его встретил руководитель татарской национально-культурной автономии “Мирас” Рафаэль Мухаметзянов.

Федеральный Сабантуй в этом году проходит в другом формате. В связи с распространением пандемии массовые гулянья запрещены. Сегодня на церемонии открытия национального праздника символ Сабантуя будет передан Ульяновской области. В следующем году Федеральный Сабантуй пройдет в этой области.

XXI Федеральный Сабантуй в г. Нижневартовске, можно будет посмотреть в онлайн формате через сайт Всемирного конгресса татар.

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