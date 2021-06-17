В общественных пространствах Казани запустился проект «Хәрәкәттә — бәрәкәт», что в переводе с татарского означает «В движении — жизнь»!

Уникальный проект появился в Год родных языков и народного единства. За лето вы сможете поучаствовать в 14 спортивных и творческих занятиях на татарском языке. Первое из них уже состоялось 3 июня на набережной озера Кабан: тренер Лейсан Бикмуллина и телерадиоведущий Айваз Садыров провели тренировку по йоге на татарском🧘🏻‍♀️

Рассказываем, в каких еще занятиях на татарском можно поучаствовать до конца июня:

18 июня в 19:00 на набережной озера Кабан пройдут перформанс и мастер-класс по татарским танцам «Чабата» от артистки Государственного ансамбля песни и танца Алсу Магсумзяновой и хореографа Гульсины Галимуллиной.

23 июня в 18:00 в амфитеатре парка «Черное озеро» состоится занятие по импровизационным танцам от хореографа Марселя Нуриева. Вы сможете ощутить свободу движений и потанцевать без заученных схем и комбинаций.

28 июня в 19:00 — на набережной озера Кабан пройдут дыхательные практики. Их проведут продюсер и режиссер Ильшат Рахимбай, а также сценарист и режиссер Гульнара Иванова.

Официальный аккаунт Программы развития общественных пространств Республики Татарстан