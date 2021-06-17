В Старо-Татарской Слободы состоится прослушивание творческих программ самодеятельных коллективов

18 июня 2021 года в 13:00 в на территории Старо-Татарской Слободы состоится прослушивание творческих программ самодеятельных коллективов для присвоения (подтверждения) званий «Народный».

В 13:00 состоятся первые прослушивания творческих программ коллективов из Нурлатского муниципального района – чувашский народный ансамбль «Сеспель» (Подснежник), вокальный ансамбль «Лейся, песня».

18, 23 и 28 июня 2021 года свои программы на оценку художественного совета представят коллективы: Кайбицкого, Дрожжановского, Черемшанского, Тетюшского, Буинского, Нурлатского, Пестречинского районов.

Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан проводит большую работу по развитию творческого потенциала самодеятельных коллективов: проводятся смотры-конкурсы по различным жанрам художественного творчества, фольклорные фестивали и праздники традиционных культур народов Республики Татарстан, создается творческая информационная база самодеятельных коллективов Республики Татарстан.

Министерством культуры Республики Татарстан было утверждено положение по присвоению (подтверждению) званий «Народный», «Образцовый» коллектив, студия. Согласно положению коллективы, имеющие звание «Народный», «Образцовый» должны подтверждать звание один раз в 5 лет.