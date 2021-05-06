На новотатарском кладбище при участии муфтия прошел День памяти наставников

2 мая мусульманские религиозные деятели, муаллимы, шакирды, представители татарской интеллигенции по традиции собрались на новотатарском кладбище Казани для проведения Дня памяти наставников. Среди его участников был также муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Всех пришедших почтить память выдающихся татарских религиозных деятелей, просветителей и достойных представителей татарского народа у ворот на кладбище встретил директор медресе имени 1000-летия принятия ислама Ильяс хазрат Зиганшин, который организует это мероприятие с 1998 года и является автором карты могил татарских устазов. Его сопровождали шакирды медресе, в течение года принимавших участие в облагораживании этих могил. В последние годы День памяти наставников организуется при содействии Казанского отделения Всемирного конгресса татар.

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и месяца Рамазан, День памяти наставников прошел в ускоренном формате. Тем не менее хазраты и творческая интеллигенция посетили все могилы татарских имамов и ученых, творческих деятелей, покоившихся здесь: Ахмадзаки хазрата Сафиуллина, Закарии хазрата Минвалиева, Шайхульислама Хамиди, Галимджана Баруди, Каюма Насыйри, Габдуллы Тукая, Миркасыйма Усманова, Илһама Шакирова, Туфана Миннуллина, Хасана Туфана, Фатыйха Амирхана и др. Последней точкой в маршруте была могила Шигабутдина Марджани, у которой прочитали “Табарак” и дуа за упокой души всех выдающихся татарских религиозных деятелей, просветителей и мусульманских ученых, нашедших здесь последнее пристанище.

Примечательно, что по примерным подсчетам на Новотатарском кладбище покоятся около 100 выдающихся татарских богословов.

dumrt.ru