Председатель Национального Совета принял участие в посадке яблонь на территории мечети “Муслима”

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, в рамках рабочего визита в Республику Чувашия, посетил мечеть “Муслима” в селе Шыгырдан и принял участие в посадке яблонь на территории религиозной организации. Также здесь присутствовал председатель Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов.

Как отметил председатель Национального Совета, традиция сажать яблони берет свое начало в татарских деревнях Республики Бурятия. В 1952 году, в небольшое село Усть-Кяхта Кяхтинского района из Татарии приехали переселенцы. Они привезли с собой саженцы яблонь – “алмагачлар” и посадили в селе прекрасный яблоневый сад. В настоящее время в здесь работает Татарский культурный центр и музей татарского быта «Алмагачлар».

С сегодняшнего дня молодые саженцы яблонь будут украшать территорию мечети “Муслима” села Шыгырдан Республики Чувашия.

Также, сегодня Василь Шайхразиев принял участие в ифтаре, где собрались наши соотечественники, проживающие на данной территории.