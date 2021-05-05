В Чувашии наградили победителей конкурса исполнителей мунаджатов

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев в ходе поездки в Чувашскую Республику в селе Шыгырдан принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса исполнителей мунаджатов.

В конкурсе принимали участие дети и молодежь от 6 до 18 лет, проживающие в республике Чувашия. Участники отвечали на 48 вопросов о Коране, исполняли мунаджаты о месяце Рамадан, рассказывали стихи татарского поэта Г. Тукая.

Сегодня победители и лауреаты собрались в мечети “Муслима” . Председатель Национального Совета Василь Шайхразиев поздравил детей с победой и пожелал дальнейших успехов.

Напомним, мечеть” Муслима ” стала седьмой по счету в селе Шыгырдан. Храм был открыт в 2018 году. При мечети имеется медресе. Комплекс “Муслима” построен Минсаитом Минтагировичем Купкеновым, который родился и вырос в селе Шыгырдан.