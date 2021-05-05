Председатель Нацсовета посетил Шыгырданскую среднюю школу №1

Сегодня в рамках рабочей поездки в Республику Чувашия заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев посетил МБОУ «Шыгырданская СОШ № 1». Шыгырданская средняя общеобразовательная школа №1 Батыревского района Чувашской Республики прошла долгий путь своего становления и развития. Известно, что многие годы она была начальной национальной школой. В 1941-1945 годах имела статус средней школы, с 1945 по 1949 годы была преобразована в семилетнюю, а с 15 августа 1949 года школа вновь приобрела статус средней школы.

На сегодняшний день в школе обучаются 340 учеников, преподаёт 31 учитель. В школе работает краеведческий музей, танцевальный ансамбль «Биляр», издается газета «Мәктәп авазы».

С 2007 года директором школы является Гелсирень Абейдуллова. Напомним, указом Президента Республики Татарстан от 01 февраля 2019 года Гелсирень Гадельзяновне, директору МБОУ «Шыгырданская СОШ №1» Батыревского района Чувашской Республики, присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Республики Татарстан».