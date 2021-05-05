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Василь Шайхразиев встретился с муфтием Альбиром хазратом Кргановым

Василь Шайхразиев встретился с муфтием Альбиром хазратом Кргановым

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 05.05.2021 0 5

Сегодня заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Чувашской Республике. Здесь Вице-премьер РТ примет участие в церемонии награждения победителей и лауреатов детского конкурса исполнителей мунаджатов. Торжественное мероприятие состоится в стенах мечети “Муслима”.

Встретили Василя Шайхразиева председатель Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов, председатель ДУМ ЧР Мансур хазрат Хайбуллов, глава администрации Батыревского района Рудольф Селиванов и глава Шыгырданского сельского поселения Минсур Валитов.

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