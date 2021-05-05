Василь Шайхразиев встретился с муфтием Альбиром хазратом Кргановым

Сегодня заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Чувашской Республике. Здесь Вице-премьер РТ примет участие в церемонии награждения победителей и лауреатов детского конкурса исполнителей мунаджатов. Торжественное мероприятие состоится в стенах мечети “Муслима”.
Встретили Василя Шайхразиева председатель Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов, председатель ДУМ ЧР Мансур хазрат Хайбуллов, глава администрации Батыревского района Рудольф Селиванов и глава Шыгырданского сельского поселения Минсур Валитов.