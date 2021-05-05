Уфимский татарский театр «Нур» поставит спектакли «Галиябану» и «Деревенские стиляги»

Уфимский татарский театр «Нур» подвел итоги прошедшего сезона и рассказал о планах на 30-й, юбилейный. В медиацентре «Россия» состоялась пресс-конференция с представителями театра.

Осенью будут представлены две премьеры. Спектакль «Киң урамнар тар иде» — «Деревенские стиляги» приурочат к 100-летию со дня рождения выдающегося башкирского драматурга Нажиба Асанбаева.

«Сегодня бурными темпами идут репетиции по пьесе нашего великого драматурга, аксакала Нажиба Асанбаева. Эта пьеса малоизвестна, мы хотим, чтобы зрители ее узнали. Это будет музыкальная комедия. Режиссер спектакля — нынешний декан театрального факультета УГИИ Зиннур Сулейманов», — рассказал директор театра Фирзат Габидуллин.⠀

Вторая предстоящая премьера — «Галиябану» корифея национальной драматургии Мирхайдара Файзи.⠀

Впервые театр «Нур» поедет в Москву на гастроли, которые состоятся 31 октября — 1 ноября. Артисты выступят на сцене Московского драматического театра «Модерн».⠀

В декабре нуровцы планируют грандиозно отметить юбилей театрализованным представлением.⠀

В этом году в Уфимском государственном институте искусств имени Загира Исмагилова набирается спецкурс для театра «Нур».⠀

«Теоретическая часть обучения будет проходить в институте, а практическая — в нашем театре. Художественным руководителем курса будет главный режиссер нашего театра Азат Зиганшин. Уже с первого года обучения будущие студенты начнут выходить на сцену и вливаться в коллектив», — рассказал Фирзат Габидуллин.