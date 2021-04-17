На Нуриевский фестиваль в Казань съедутся более 100 артистов

Меньше месяца осталось до открытия XXXIV Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева, который пройдет в Казани на сцене Татарского театра оперы и балета им. М.Джалиля с 13 мая по 2 июня 2021 года.

В этом году участниками форума станут около 100 приглашённых артистов из театров России и зарубежья. Фестиваль откроет спектакль Приморской сцены Мариинского театра «Тысяча и одна ночь» на музыку Ф.Амирова в постановке Э.Алиева. Балет будет представлен труппой Приморской сцены (Владивосток) в составе около 70 человек, дирижер – Эйюб Кулиев (Азербайджан).

rt-online.ru