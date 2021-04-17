Опубликованы итоги Международной конференции на тему: «Роль медресе Иж-Буби в развитии национального образования»

В этом году знаменитому Иж – Бобьинскому медресе исполняется 240 лет, а его руководителям братьям Буби – Габдулле и Губайдулле – 150 и 155 лет со дня рождения. В рамках Года родных языков и народного единства в Татарстане Центр татарской культуры Казанского кооперативного института совместно с МБОУ «Иж-Бобьинская СОШ им. Братьев Буби» Агрызского муниципального района РТ провели Международную конференцию на тему: «Роль медресе Иж-Буби в развитии национального образования».

Участниками конференции стали депутаты Государственного Совета Республики Татарстан, представители администрации Агрызского муниципального района, учёные-историки, представители государственной власти, в формате онлайн – представители татарских диаспор Казахстана, Финляндии, Эстонии, Франции, Великобритании, Турции.

В конференции были обсуждены вопросы по деятельность просветителей Нигматуллиных – Буби. Участники конференции отметили большой вклад Габдуллы, Губайдуллы и Мухлисы Буби в развитие национального образования.

Благодаря просветительской деятельности семьи Буби медресе стало одним из известнейших и популярнейших мусульманских учебных заведений Поволжья. Братья стремились подготовить не только грамотных религиозных деятелей, мугаллимов — учителей, но и работников сельского хозяйства, предпринимателей. Женская школа, созданная Мухлисой, стала одной из первых реформированных школ в России, которая готовила учительниц.

Вуз совместно с Союзом писателей Татарстана сейчас активно работает над сценарием и готовится к съемкам биографического фильма, посвященного жизни Мухлисы Буби. Участники указали необходимость переиздания книг Альты Махмутовой, Рафили Гимазовой, Раифа Марданова о деятельности просветителей, а так же издать труды молодых ученых, которые сейчас изучают рукописи и письма просветителей Буби.

На конференции был подписан Договор о сотрудничестве между Казанским кооперативным институтом и МБОУ «Иж-Бобьинская СОШ им. Братьев Буби» Агрызского муниципального района РТ. В рамках этого договора планируется реализация различных проектов: проведения семинаров, научных исследований, издание учебно-методической литературы и др. Школа подарила Центру татарской культуры стенды с цифровыми копиями фотографий и документов просветителей Буби. В конце конференции были вручены Благодарственные письма от Казанского кооперативного института, Министерства образования и науки РТ и Дома Дружбы народов Татарстана тем, кто внес вклад в развитие национального образование в Республике Татарстан.

agryz-rt.ru