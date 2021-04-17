Татарстанцы приняли участие в отборочных соревнованиях финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

С 16 по 18 апреля в Екатеринбурге проходят отборочные соревнования в рамках финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 по компетенции «Обработка листового металла – ЮНИОРЫ». Из Республики Татарстан на данном мероприятии принимает участие Абдуллин Алмаз Азатович, в сопровождении эксперта-тренера А.С.Конакова.

Итоги соревнований подведут 19 апреля. Победители региональных этапов борются за право выступить в финале национального чемпионата, который состоится 21-25 июля текущего года в Уфе.

Постоянное представительство РТ в Свердловской области