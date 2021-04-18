Состоятся торжественные мероприятия в рамках 135-й годовщины со дня рождения Габдуллы Тукая

Торжественные республиканские мероприятия в рамках 135-й годовщины со дня рождения Габдуллы Тукая с в этом году состоятся не только в Казани, но и на родине великого поэта – в Кырлае.

С 11.30 до 13.00 на родине Габдуллы Тукая – в селе Новый Кырлай пройдёт праздник национальной поэзии с участием известных деятелей культуры и широкой общественности. Праздник будет организован на территории Государственного литературно-мемориального музейного комплекса Габдуллы Тукая. Для желающих из Казани: от Татарского государственного академического театра имени Г. Камала предусмотрен бесплатный трансфер. Для этого необходимо до 24 апреля подать заявку по ссылке :https://docs.google.com/forms/d/1h08VJtWbzV_LpG8TTMnQNj25nbDojGpbdrredtCeLlQ/edit?usp=sharing.

Важно, отметить, что село Новый Кырлай является одним из главных центров Заказанья – колыбели татарской национальной культуры и литературного языка, важным сосредоточием национальных смыслов. Именно в Кырлае Габдулла Тукай постигал азы грамоты, познал тяжелый труд, познакомился и полюбил на всю жизнь народные праздники, песни и сказки. Те смыслы и уроки жизни, которые получил Тукай в Кырлае затем стали главными темами его творчества

Торжества в Казани начнутся с возложения цветов памятнику Габдуллы Тукая. В 12.00 широкую культурную программу откроет литературный музей Габдуллы Тукая (ул. Тукая 74), здесь – на уличной сцене пройдет поэтический и музыкальный праздник под названием “Ядкәрләрдә – Тукай рухы”.

С 14.00 до 16.00 у памятника Габдуллы Тукая по улице Театральной пройдет традиционный праздник поэзии. Казанцев и гостей столицы ожидает выступления известных поэтов и писателей, общественных деятелей.

Ежегодная акция “Мин татарча сөйләшәм” состоится на главной пешеходной улице столицы Татарстана. Акция с с исполнителями современной татарской музыки, представителями творческой молодежи пройдёт с 15.00 до 20.00 рядом с пересечением улиц Баумана и Университетской. Кроме того, в рамках мероприятия запланирован запуск интернет-конкурса Ялкын, подведение итогов квеста “Татар-дозор”, вручение ироничной антипремии “Тяжело с татарским”, онлайн-эфир при участии активистов татарской культуры и науки.

В 18.00 в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им.М.Джалиля с участием Президента Республики Татарстан, представителей органов государственной и муниципальной власти, известных деятелей культуры и представителей творческих союзов Республики Татарстан состоится вручение премий имени Габдуллы Тукая 2021 года. После вручения премии предусмотрен показ популярного мюзикла “Алтын Казан”.

Кроме того, 26 апреля в течение всего дня на площадке перед театром Кариева будет работать фотозона, посвященная Тукаю. Вечером того же дня в театре будет показан спектакль «Печән базары» («Сенной базар») (начало в 18:30). Он основан на ключевых эпизодах биографии поэта и произведениях, занимающих центральное место в его творчестве.

В национальной художественной галереи «Хазине» ГМИИ РТ будет работать выставка «Я новым солнцем буду…». Выставка показывает наиболее известные фотопортреты Габдуллы Тукая с историями их создания, а также первые прижизненные книги поэта с иллюстрациями, сделанными безымянными татарскими художниками в первой половине 1910-х гг. Произведения из фондов музея дополняют эту историю начала века и демонстрируют изобразительную эволюцию как самого Габдуллы Тукая, так и иллюстраций к его произведениям на протяжении столетия. Тематическая выставка, посвященная великому поэту будет действовать в международным аэропорте имени Габдуллы Тукая.

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