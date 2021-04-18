В Москве возложили цветы к памятнику Габдуллы Тукая

Активисты Автономии татар Москвы, работники Татарского культурного центра, члены творческих коллективов почтили память великого татарского поэта Габдуллы Тукая и возложили цветы к его памятнику на Новокузнецкой улице.

Выступая перед собравшимися, директор ТКЦ Анвер Хусаинов рассказал об истории установки этого памятника, а заведующая библиотекой Розалия Ханяфеева — о роли Габдуллы Тукая в становлении татарского литературного языка. Они призвали помнить о вкладе писателя в многонациональную российскую культуру и хранить его творческое наследие.