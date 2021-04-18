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В Москве возложили цветы к памятнику Габдуллы Тукая

В Москве возложили цветы к памятнику Габдуллы Тукая

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.04.2021 0 2

Активисты Автономии татар Москвы, работники Татарского культурного центра, члены творческих коллективов почтили память великого татарского поэта Габдуллы Тукая и возложили цветы к его памятнику на Новокузнецкой улице.

Выступая перед собравшимися, директор ТКЦ Анвер Хусаинов рассказал об истории установки этого памятника, а заведующая библиотекой Розалия Ханяфеева — о роли Габдуллы Тукая в становлении татарского литературного языка. Они призвали помнить о вкладе писателя в многонациональную российскую культуру и хранить его творческое наследие.

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