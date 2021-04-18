В Пестречинском районе Татарстана появится стела в честь поэта-суфия XVII века

Религиозный деятель, поэт-суфий под псевдонимом Мавля Колый родился в Пестречинском районе.

Так считают исследователи. По одним сведениям – в деревне Чита, по другим – в Кулаево. Если коснуться биографии, то никаких доказательных документов не сохранилось.

Сведения черпают из произведений поэта. Жил и творил он в середине 17 века. Если в 1630-ые годы находился на территории нашего района, то в 1670-ые – в окрестностях города Болгар. Занимался религиозно-просветительской деятельностью. Ближе к началу 18 века переселился в деревню Старый Иштиряк, ныне Лениногорского района.

Известно более 100 его стихотворений. В своих строках поэт-суфий размышлял об окружающем мире, о жизни и смерти. Большое значение придавал нравственному облику человека, который оценивался им с позиций ислама. Самым богоугодным занятием, гарантирующим место в раю, считал земледелие.

Когда мы учились в школе, нам рассказывали, что Мавля Колый – наш земляк. Уже тогда я заинтересовался его личностью. В прошлом году обсудили со старожилами и молодежью идею установить стелу у въезда рядом с указателем населенного пункта. Заказали эскизы, подготовили материалы, но не успели реализовать намеченное. Перенесли работы на эту весну, примерно на май. Позже его имя присвоят местной мечети и новому, еще не построенному музею, – делится планами уроженец села Чита и директор СДК Миннур Шамсутдинов. – Значимость Мавля Колый в истории невероятно велика. После завоевания Казанского ханства Московским государством литературная и духовная деятельность притеснялась. Это был первый татарский поэт-суфий, который не побоялся заявить о себе, – отмечает он.

Данную тему долгие годы изучает Назия Арсланова. Она более 20 лет работала в Читинской школе учителем истории и вела кружок родного края.

Когда мы учились в школе, нам рассказывали, что Мавля Колый – наш земляк. Уже тогда я заинтересовался его личностью. В прошлом году обсудили со старожилами и молодежью идею установить стелу у въезда рядом с указателем населенного пункта. Заказали эскизы, подготовили материалы, но не успели реализовать намеченное. Перенесли работы на эту весну, примерно на май. Позже его имя присвоят местной мечети и новому, еще не построенному музею, – делится планами уроженец села Чита и директор СДК Миннур Шамсутдинов. – Значимость Мавля Колый в истории невероятно велика. После завоевания Казанского ханства Московским государством литературная и духовная деятельность притеснялась. Это был первый татарский поэт-суфий, который не побоялся заявить о себе, – отмечает он.

Данную тему долгие годы изучает Назия Арсланова. Она более 20 лет работала в Читинской школе учителем истории и вела кружок родного края.

Про него, к сожалению, сохранилось очень мало данных. Ничего неизвестно ни о детстве, ни о юности. По мнению исследователей, в конце 17 века он преподавал в медресе «Шыгай» ныне Сарманского района. Также я нашла интересную информацию о том, что в Башкортостане было обнаружено 50 старинных памятников, один из которых принадлежал Мавля Колый, – говорит Назия Габдулловна.

В свое время она собрала небольшой уголок, посвященный Мавля Колый, который сегодня входит в состав экспонатов музея при Читинской школе.

Мы регулярно пополняем наш уголок стихами автора и его биографическими данными. Недавно вышли на связь с одной из библиотек Казани, где хранятся его поэмы. Скоро привезем копии. Также узнали, что его произведения есть в городах Уфа и Санкт-Петербург. Детям о нем рассказываем на уроках татарской литературы, знакомим с вновь прибывшими экспонатами, – комментирует директор школы Фарида Гайнетдинова.

Осенью в районе проведут республиканскую научную конференцию под названием «Первые Пестречинские чтения. Мавля Колый: татарское духовное наследие и современность».

pestrecy-rt.ru