Нацбиблиотека и Дом татарской книги впервые представили задания для квеста

Участники игры-квеста TATAR DOZOR впервые проходили задания, подготовленные Национальной библиотекой РТ и Домом татарской книги.

По словам ответственного секретаря Всемирного форума татарской молодежи Зухры Вильдановой, ежегодная акция с участием школьников и учащихся ссузов в этом году включала творческие задачи.

«Нашей основной целью было придумать для школьников мероприятие на открытом воздухе. В этом году впервые свои задания для участников подготовили Национальная библиотека Татарстана и Дом татарской книги. Задания квеста становятся все более творческими, они связаны с искусством и национальной культурой татар. Задания дети выполняли в различных интересных исторических точках Казани», — рассказала она.

В этом году в игре TATAR DOZOR соревновались 22 школьные команды. Им предстояло выполнить 26 заданий, которые они получали через специально созданный телеграм-бот.

Победители TATAR DOZOR-2021 традиционно будут объявлены 26 апреля в рамках ежегодной акции «Мин татарча сойлэшэм!»