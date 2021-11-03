На площадке КЦ “Сайдаш” пройдет Гала-концерта республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан»

4 ноября 2021 года, в 14.00 на площадке КЦ «Сайдаш пройдет трансляция Гала-концерта республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан».

Концерт приурочен ко Дню народного единства и Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

Прямая трансляция ведется на телеканале ТНВ и «ТНВ-планета», на ютуб-канале ТНВ, в аккаунтах «Республика Татарстан» (https://vk.com/nashtatarstan) и «Дом дружбы народов» (https://vk.com/domdruzhbytat) в социальной сети Вконтакте.

В программе праздничного онлайн-концерта, посвященного Дню народного единства, который пройдет в КЦ «Сайдаш», вокально – хореографическая постановка «Россия! Ты одна такая!», которую для жителей Татарстана представят Заслуженные артисты РТ Мария Семенова и Роман Плеханов, хор «Поволжье» академии популярной музыки И.Крутого, эстрадный детский хор Республики Татарстан «Шарм» и капелла мальчиков Дмитрия Железнова.

На сцене КЦ «Сайдаш» в этот день выступят также творческие коллективы Государственного ансамбля песни и танца РТ, ансамбля «Казань», Государственного ансамбля кряшен «Бермәнчек», ансамбля танца «Булгары» и «Татарстан» из Набережных Челнов, хора «Русская песня», ансамбля «Вагуда», ансамбля танца «Савалат куперэ» и других Лауреатов Республиканского этно-культурного фестиваля «Наш дом – Татарстан». «Попурри народов Кавказа» исполнят ансамбли «Сакартвелло» и «Кавказстайл». В программе концерта также выступления заслуженных артистов Республики Татарстан Алины Шарипжановой, Айдара Сулейманова и вокального ансамбля «Версия».

Прозвучат современные обработки народных мелодий в исполнении Илҗгиза Шайхразиева и Ислама Валеева, фолк-группы «Zakariya», группы «Шану», ансамбля «Новое поколение».

Республиканский этнокультурный фестиваль «Наш дом – Татарстан» проводится с 2012 года с целью укрепления единства и духовного взаимообогащения народов, проживающих на территории Республики Татарстан. С 2014 года гала-концерт Фестиваля проводится 4 ноября, в рамках Дня народного единства в Татарском государственном академическом театре оперы и балета им. М. Джалиля. Фестиваль проходит на базе муниципальных районах и закачивается гала-концертом в Казани, являясь мощным стимулом к развитию самодеятельного творчества. Ежегодно в муниципальных турах фестиваля принимают участие более 200 творческих коллективов, представляющих народы, проживающих в Республике Татарстан. За всё время проведения фестиваля в нем приняли участие более 15 тыс человек.

mincult.tatarstan.ru