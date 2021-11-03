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12-14 ноября в Национальной библиотеке пройдут мероприятия республиканского форума «Акыл фабрикасы»

12-14 ноября в Национальной библиотеке пройдут мероприятия республиканского форума «Акыл фабрикасы»

в Новости, Слайдер, Общество, Всемирный форум татарской молодежи @ru, Главные новости, 03.11.2021 0 7

Образовательная платформа «Ачык университет» («Открытый университет») объявила о проведении республиканского форума «Акыл фабрикасы», который пройдет в Казани с 12 по 14 ноября 2021 года.

Трехдневная программа охватывает четыре направления: ITОбразование, Маркетинг и продвижение этнокультурных проектовКультура & Урбанистика. Все три дня слушателей ждут лекции от экспертов, авторские мастер-классы, дискуссии, а также воркшопы и разборы кейсов.

Платформа “Ачык университет” – современный образовательный ресурс, место встреч со специалистами в области языкознания, информационных технологий, PR, краеведения и образования. В течение трех дней перед слушателями форума будут выступать как практики – предприниматели, руководители проектов, блогеры, маркетологи, сотрудники Института прикладной семиотики АН РТ, Университета талантов, КАИ, Центра цифровой трансформации, Фонда региональных инновационных проектов АИРР, так и министры молодежи, цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

“Ачык университет” предлагает обширную программу лекционных блоков для школьников и студентов.

Цикл лекций откроется 12 ноября в Национальной библиотеке РТ (ул. Пушкина, 86), а завершится 14 ноября в центре современной культуры “Смена” (ул. Шахиди, 7).

С программой форума можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

kitaphane.tatarstan.ru

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