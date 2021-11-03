ВИДЕО: Нижнекамцев приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшее прочтение стихов Мусы Джалиля

Жителям Нижнекамска предлагают стать участниками международного литературного конкурса «Джалиловские чтения».
С 5 по 16 ноября в центральной городской библиотеке пройдёт отборочный этап. Работы будут приниматься как на русском, так и на татарском языках. В нем могут принять участие все желающие в возрасте от трёх лет.
«В этом году мы организовали прекрасную выставку в помощь всем, кто хочет участвовать в этом конкурсе. На этой выставке вы можете найти всю необходимую информацию для этого конкурса и положение, а также дополнительную литературу, и, конечно же, сами произведения», – отметила главный библиотекарь Марина Балашова.