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ВИДЕО: Нижнекамцев приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшее прочтение стихов Мусы Джалиля

в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 03.11.2021 0

Жителям Нижнекамска предлагают стать участниками международного литературного конкурса «Джалиловские чтения».

С 5 по 16 ноября в центральной городской библиотеке пройдёт отборочный этап. Работы будут приниматься как на русском, так и на татарском языках. В нем могут принять участие все желающие в возрасте от трёх лет.

«В этом году мы организовали прекрасную выставку в помощь всем, кто хочет участвовать в этом конкурсе. На этой выставке вы можете найти всю необходимую информацию для этого конкурса и положение, а также дополнительную литературу, и, конечно же, сами произведения», – отметила главный библиотекарь Марина Балашова.

ntr-24.ru

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