ВИДЕО: Нижнекамцев приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшее прочтение стихов Мусы Джалиля

«В этом году мы организовали прекрасную выставку в помощь всем, кто хочет участвовать в этом конкурсе. На этой выставке вы можете найти всю необходимую информацию для этого конкурса и положение, а также дополнительную литературу, и, конечно же, сами произведения», – отметила главный библиотекарь Марина Балашова.

ntr-24.ru