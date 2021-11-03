В «Ночь искусств» в Набережных Челнах откроется выставка, посвященная Году родных языков

В день ежегодной акции «Ночь искусств» Центральная городская библиотека г. Набережные Челны превратится в центр межнационального общения. Официальная тема акции — «Искусство объединяет». Все желающие смогут посетить поэтические чтения, мастер-классы, встречи с писателями и художниками.

Гости мероприятия Заслуженные деятели искусств Татарстана Рият Мухаметдинов и Сагида Сиразиева поделятся секретами своего творчества. Главная и излюбленная тема этих художников — история и культура татарского народа. В экспозиции будет представлено более 40 работ живописи, графики, декоративно-прикладного искусства.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте учреждения.

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