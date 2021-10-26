На победу в VIII Независимой литературной премии «Глаголица» претендуют авторы и переводчики из Казани

Опубликован короткий список соискателей VIII Независимой литературной премии «Глаголица». В него вошли 130 начинающих писателей, поэтов и переводчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также Казани, Екатеринбурга, Самары, Новосибирска, Ижевска и других населенных пунктов России и мира.

Независимая литературная премия «Глаголица» – это международный двуязычный проект для молодых писателей, поэтов и переводчиков со всего мира, работы принимаются на русском и татарском языках. В общей сложности на премию было подано почти 1,4 тыс. произведений из 19 стран мира. Больше всего заявок поступило из Москвы, на втором месте – Казань, а на третьем – Санкт-Петербург. Среди членов жюри премии такие известные российские авторы, как Наринэ Абгарян, Нина Дашевская, Сергей Махотин, Ркаил Зайдулла, Виктор Лунин и другие.

В номинациях «Проза» и «Поэзия на татарском языке», «Художественные переводы с татарского на русский и с русского на татарский язык» больше всего финалистов из Сабинского, Муслюмовского, Балтасинского, Буинского и Зеленодольского районов. В номинации «Билингвы» для авторов из зарубежных стран, пишущих на русском языке, в короткий лист вошли участники из Испании, Германии, Италии, Швеции, США, Китая, Австрии, Франции и других стран.

Из работ казанцев в номинации «Поэзия на татарском языке» в категории 14-17 лет были отмечены «Тукай абый» Язили Сагдиевой, «Абый күзләре» Йосыфа Шангараева, «Проза на русском языке» в категории 14-17 лет – «Девочка и лето» Камиллы Харисовой, «Проза на татарском языке» в категории 10-13 лет – «Туган көн бүләге» Хадиджи Шамсутдиновой, «Художественные переводы» в категории 14-17 лет – «Кот мой Джеффри» Лины Русс, «Оскар Уайльд. Соловей и Роза» Марии Яковлевой, «Художественные переводы с русского на татарский и с татарского на русский язык» в категории 14-17 лет – «Шушик әби» Марьям Билаловой, «Дитя» Йолдыз Сиразиевой, «Эссеистика на русском языке» в категории 14-17 лет – «Весь мир-комнаты» Никиты Кудрявцева.

Все авторы из короткого списка получат приглашение на участие в финальном очном этапе, который запланирован в Казани в формате пятидневной литературной смены с 22 по 26 ноября с закрытыми мастер-классами именитых писателей, членов жюри VIII Независимой литературной премии «Глаголица». Кроме того, в программу вошли творческие встречи с Ниной Дашевской, Сергеем Махотиным, Виктором Луниным, Ольгой Варшавер, Ольгой Мяэотс, Асей Петровой, а почетным гостем премии станет французский писатель Бернар Фрио.

kzn.ru