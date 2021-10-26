В селе Барда заложили яблоневую «Аллею дружбы»

Сегодня заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемиронго конгресса татар Василь Шайхразиев, в ходе рабочей поездки в Пермский край, посетил Бардымскую гимназию им. Г. Тукая.

Здесь, по доброй традиции, состоялась посадка яблонь территории на сада гимназии, где была заложена «Аллея дружбы».

Здесь также присутствовали директор департамента национальных и религиозных отношений Администрации Губернатора Пермского края Анастасия Субботина, Председатель Совета Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Пермского края» Халил Фарвазетдинов, Глава Бардымского муниципального округа Пермского края Халиль Алапанов и Председатель думы Бардымского муниципального округа Пермского края Ильгизар Вахитов.