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В селе Барда заложили яблоневую «Аллею дружбы»

В селе Барда заложили яблоневую «Аллею дружбы»

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 26.10.2021 0 2

Сегодня заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемиронго конгресса татар Василь Шайхразиев, в ходе рабочей поездки в Пермский край, посетил Бардымскую гимназию им. Г. Тукая.

Здесь, по доброй традиции, состоялась посадка яблонь территории на сада гимназии, где была заложена «Аллея дружбы».

Здесь также присутствовали директор департамента национальных и религиозных отношений Администрации Губернатора Пермского края Анастасия Субботина,  Председатель Совета Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Пермского края» Халил Фарвазетдинов, Глава Бардымского муниципального округа Пермского края Халиль Алапанов и Председатель думы Бардымского муниципального округа Пермского края Ильгизар Вахитов.

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