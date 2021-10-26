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Как живут татары в Алтайском крае?

Как живут татары в Алтайском крае?

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 26.10.2021 0 13

Слушатели барнаульской школы «Межэтнической журналистики» встретились с представителями Алтайской краевой общественной организации «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна). Встречу провел Артём Зинатуллин, руководитель молодёжного направления и заместитель председателя центра. Он рассказал о работе организации, о традициях татарского народа, его истории, национальном самосознании и о том, как национальная идентичность отражается в литературе и кино.

Слушатели интересовались, как живут татары в Алтайском крае и в чем особенности кухни и музыки. Слушатели школы разбирали стереотипы, некоторые заинтересовались проектами татарской общественной организации. Участники встречи поговорили о поездках активистов центра, грантовых проектах и Всероссийской переписи населения.

Алтайская краевая общественная организация
“Центр татарской культуры “Дулкын” (Волна)

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