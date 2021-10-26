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Народный фольклорный ансамбль «Мөслим тугайлары» проведет мастер-класс

Народный фольклорный ансамбль «Мөслим тугайлары» проведет мастер-класс

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 26.10.2021 0 3

В Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая 27 октября в 10:00 состоится мастер-класс Народного фольклорного ансамбля «Мөслим тугайлары», обладателя гран-при Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в рамках Национального проекта «Культура» в номинации «Традиции» за 2021 год.

В программе мастер-класса: лекции ведущих специалистов в области народной музыки, этномузыкологии, инструментального исполнительства, ремесленников и дизайнеров, занимающихся пошивом и реконструкцией традиционного костюма. Проект реализуется в рамках грантового конкурса, организованного Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова.

Необходима предварительная запись по тел.: +7(917)852-59-52.

mincult.tatarstan.ru

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