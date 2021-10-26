Василь Шайхразиев прибыл в Бардымский муниципальный округ

В рамках рабочего визита в Пермский край заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил Бардымский муниципальный округ.

Первой точкой в маршруте по с. Барда стал памятник Г. Тукаю. Василь Шайхразиев в сопровождении главы округа Халиля Алапанова и представителя ВКТ в Пермском крае Салима Назина прибыл к месту памятника, где состоялась церемония возложения цветов.

Между тем, программа визита в Бардымский муниципальный округ включает посещение МАОУ “Бардымская гимназия им. Г. Тукая”, осмотр места проведения XIV Всероссийского сельского Сабантуя, а также участие в собрании с активом татарских общественных организаций Бардымского района.