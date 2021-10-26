Сегодня в рамках рабочей поездки в Пермский край заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев ознакомился с местом проведения XIV Всероссийского сельского Сабантуя в Бардымском муниципальном районе. Площадь «Барда җыены» примет гостей татарского национального праздника.

Также в администрации Бардымского муниципального района состоялось заседание по организации и проведению XIV Всероссийского сельского Сабантуя.

Напомним, что сегодня Василь Шайхразиев провел встречу с исполняющим обязанности руководителя Администрации губернатора Пермского края Александром Смертиным и первым заместителем главы администрации губернатора Пермского края Леонидом Политовым.