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Василь Шайхразиев ознакомился с местом проведения XIV Всероссийского сельского Сабантуя

Василь Шайхразиев ознакомился с местом проведения XIV Всероссийского сельского Сабантуя

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 26.10.2021 0 3

Сегодня в рамках рабочей поездки в Пермский край заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев ознакомился с местом проведения XIV Всероссийского сельского Сабантуя в Бардымском муниципальном районе. Площадь «Барда җыены» примет гостей татарского национального праздника.

Также в администрации Бардымского муниципального района состоялось заседание по организации и проведению XIV Всероссийского сельского Сабантуя.

Напомним, что сегодня Василь Шайхразиев провел встречу с исполняющим обязанности руководителя Администрации губернатора Пермского края Александром Смертиным и первым заместителем главы администрации губернатора Пермского края Леонидом Политовым.

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