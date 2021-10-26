Театр Камала приглашает на открытие цикла «ТЕАТР & МУЗЫКА»

27 октября театр Камала приглашает зрителей к новому сопереживанию и соприкосновению с творчеством выдающегося татарского композитора Рустема Яхина.

На основе песен, романсов и воспоминаний современников о композиторе на сцене театра прозвучит театрально-музыкальная история о жизни и творчестве Рустема Яхина в исполнении лучших певческих голосов театра Камала. В спектакле заняты: заслуженные артисты Татарстана Ляйсан Рахимова, Раиль Шамсуаров, артисты Райхан Габдуллина, Айгуль Шакурова, Ришат Ахмадуллин.

Концерт для фортепиано с оркестром исполнит специальный гость проекта – пианист, лауреат международных конкурсов Зульфат Фахразиев. Режиссер – Айдар Заббаров. Главный дирижер и художественный руководитель оркестра театра – Данияр Соколов.

Рустем Мухаметхазеевич Яхин (1921 -1993) – выдающийся композитор, пианист, педагог, автор музыки государственного гимна Республики Татарстан, сочинитель более 400 песен и романсов, многочисленных произведений камерной и симфонической музыки, народный артист СССР, лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая.

У каждого, кто когда-либо слышал музыку выдающегося татарского композитора, свой Яхин – свой мир образов, связанных с его гармонией, свои незабываемые впечатления, пережитые эмоции и чувства. У каждого, кто соприкасался с человеком Яхиным, он также, разумеется, свой – увлеченный, сомневающийся, смятенный, непобежденный, такой, как все, и единственный в своем роде…

Прозвучат песни и романсы: «Верю» (“Ышанам”, стихи – Л.Айтуганов), «Не срывай для меня ты весенних цветов» (“Яз чәчәген өзмә минем өчен”, стихи – З.Файзуллин), «Кудрявые ивы» (“Бөрә таллар”, стихи – М.Нугман), «Для тебя» (“Синең өчен”, стихи – А Ерикеев), «Не улетай, соловей» (“Китмә, сандугач”, стихи – Г.Зайнашева), «Забыть не в силах я» (“Оныта алмыйм”, стихи – М.Нугман), «Осенняя мелодия» (“Көзге моң”, стихи – М.Галиев), “Сонет № 109” (У. Шекспир в переводе С.Маршака), “В минуты трудные” (“Куңелем өзгәләнгән минутларда”, стихи – А.Ерикеев), «Говорят, что я с веснушками» (“Сипкелле диләр мине”, стихи – А.Ерикеев), «Глаза мои ищут только тебя» (“Кузләрем тик сине эзлиләр”, стихи – М.Нугман), «Мы вместе будем вновь» (“Без барыбер бергә булырбыз”, стихи – Ф.Сафин) и др.

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