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На сайте ДУМ РТ открылась рубрика «Рамадан-2021: всё, что нужно знать»

На сайте ДУМ РТ открылась рубрика «Рамадан-2021: всё, что нужно знать»

в Новости, Слайдер, Религия, Главные новости, 10.04.2021 0 5

В преддверии Благословенного месяца Рамадан на сайте Духовного управления мусульман Республики Татарстан в разделе «Полезная информация» заработала рубрика «Рамадан-2021: всё, что нужно знать».

Рубрика даст вам возможность получить исчерпывающие и компетентные ответы на самые распространенные вопросы касательно правил проведения Священного месяца, соблюдения поста и других обрядов. Так, в рубрике размещена актуальная информация о датах начала и окончания мусульманского поста, времени и порядке совершения таравих-намазов, минимальных размерах выплаты фитр-садака, фидья и нисаба во время месяца Рамадан в 2021 году, дате празднования Ураза-байрам и т.д.

Рубрика будет работать в течение всего месяца Рамадан и пополняться новыми материалами.

dumrt.ru

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