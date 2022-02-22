На сцене Театра Г.Камала состоятся концерты, посвященные 25-летнему юбилею ансамбля танца «Казань»

1 и 2 марта 2022 года в 19.00 часов на сцене легендарного Татарского государственного академического театра имени Г. Камала состоятся концерты, посвященные 25-летнему юбилею ансамбля танца «Казань» – одного из ведущих коллективов Республики Татарстан.

В рамках юбилейных концертов творческий коллектив ансамбля представит новую программу – танцевально-вокальное шоу «Голливуд».

Слово «Голливуд» для многих людей всегда ассоциировалось с мечтой во что-то лучшее и прекрасное. Съемки в «Голливуде» продолжаются, только на этот раз вместе с ансамблем танца «Казань». Это абсолютно новый формат для коллектива. Новое шоу – это безудержный фейерверк танца и салют ярких эмоций. Зрелищность продиктована эксцентрикой и комедийностью, лёгкостью развлекательного характера и иронией. В программе собраны самые яркие моменты хореографической и музыкальной культуры Америки. От первых кадров немого кино и до ярко-красочных сказок и волшебных сновидений Диснеевских мультфильмов. Великий комик Чарли Чаплин, незабываемые Мерилин Монро и Элвис Пресли станцуют знаменитый стэп в бродвейском стиле «Tapdogs». Броские, эффектные костюмы артистов, великолепная музыка, блистательные танцевальные номера никого не оставят равнодушным.

Тема Голливуда близка ансамблю «Казань» еще и потому, что на протяжении двадцати пяти лет он вызывает у зрителей такие же чувства, преподносит им самое лучшее и креативное. Основываясь на идее создания целостных хореографических спектаклей, объединенных общим художественным сюжетом сформировались музыкально-хореографические спектакли «Казанские сокровища», «Великий шелковый путь», «Голубая шаль». Они покорили сердца зрителей в разных городах России и за рубежом, а каждое выступление проходит с ошеломляющим успехом.

Для справки:

Ансамбль танца «Kазань» создан в 1996 году талантливыми молодыми хореографами. За короткий, но яркий отрезок времени у него сложился свой собственный неповторимый репертуар.

Смыслом существования хореографической труппы, по замыслу её создателей, является не просто танец, а миссия, цель которой – рассказать зрителям об интересных явлениях народного татарского быта, обычаях, традициях, выразить богатство духовной жизни народа, и своё ощущение интенсивного, многообразного времени, соединив в единое целое разные виды искусства: танец, музыку, вокал, театр, моду, поэзию. Единственная балетная труппа во всем Поволжье, которая работает сразу в трех направлениях: фолк, степ и модерн.

На данный момент коллективе работают 60 высокопрофессиональных артистов балета и 18 артистов оркестра. Также присутствует вокальное сопровождение, оно используется в танцах тонко и бережно для передачи особого настроения постановки.

Ансамбль с неизменным успехом гастролирует по многим городам России. Тесно сотрудничая с Исполнительным комитетом Всемирного конгресса татар и представляя Республику Татарстан на международной арене, коллектив является частым участником встреч с земляками в различных концах света. Побывал на гастролях на Мальте, Тайване, Испании, Малайзии, Тунисе, Турции, Италии, Греции, Австралии и многих других странах, повсюду встречая восторженный прием благодарных зрителей.

В 2016 году состоялась премьера первого музыкально-хореографического спектакля «Казанские сокровища». Режиссером-постановщиком которого является Валерий Валерьевич Архипов. Через год еще одна премьера спектакля от Архипова –«Великий шелковый путь». За пять лет спектакль был показан более 30 раз. В этом году запланированы гастроли по Польше и Франции.

В 2017 году ансамбль принял участие в передаче флага города Казани на церемонии закрытия 44-го чемпионата мира по профессиональному мастерству «WorldSkills Competition» в Абу-Даби. 2018 год запомнился участием в Национальном празднике Сабантуй у Эйфелевой башни в городе Париж. В 2019 году состоялась премьера вокально-хореографического спектакля «Голубая шаль» по пьесе Карима Тинчурина на музыку Салиха Сайдашева, посвященного 100-летию ТАССР. Абсолютно новая подача народной артистки Республики Татарстан Чулпан Закировой и жемчужина татарской классики засверкала еще ярче!..

В 2020 году провели онлайн-марафон по татарскому танцу. В нем приняли участие около 1000 зрителей из разных регионов России и стран Зарубежья.

В 2021 году ансамбль танца «Казань» внесен в Книгу Почета Казани за существенный вклад в развитие современного хореографического искусства и популяризацию татарской национальной культуры.

За эти четверть века представлено более 4 тысяч концертов, если сложить все дороги, то можно несколько раз обойти вокруг Земли, насчитывается около двух миллионов зрителей, посетивших концерт ансамбля танца «Казань».Накопился огромный гардероб костюмов, каждый из которых уникален, они разработаны ведущими дизайнерами Казани и Москвы. Не случайно, ансамбль танца «Казань» пользуется репутацией самого элегантного коллектива страны. Когда выезжают на гастроли, счёт костюмам идёт не по количеству, а по весу – тоннами. Коллектив старается достойно нести знамя высокой культуры столицы Татарстана. Мэр города Казани Ильсур Раисович Метшин называет ансамбль танца «Казань» визитной карточкой нашей столицы. История коллектива, его пройденный путь вызывает чувство гордости и возлагается огромная ответственность на будущее.

Художественный руководитель Муниципального Ансамбля танца «Казань» –Народная артистка Республики Татарстан Закирова Чулпан Ринатовна.

Закончила юридический факультет Казанского Государственного Университета им. В.Ульянова-Ленина.

1991-2002 г.г. – актриса Татарского Государственного Академического театра им. Г. Камала.

Закончила хореографическое отделение при музыкальной школе №11 г. Казани.

С 1997 артистка балета Муниципального Ансамбля танца «Казань».

2000-2005 г.г. – учеба в Российской Академии театрального искусства (ГИТИС) г. Москва, на балетмейстерском факультете по специальности режиссура хореографии.

2007 г. – присвоено звание «Заслуженный артист Республики Татарстан».

2009-2015 г. возглавляла кафедру хореографического искусства института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Поволжского) федерального университета.

2013 г. – награждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным памятной медалью XXVII Всемирной летней универсиады в г. Казани за вклад в подготовку. Руководитель балетной группы более 100 человек.

Талантливая балерина с новой исполнительской эстетикой, умный, вдумчивый создатель и руководитель известного в республике Ансамбля танца «Казань», хореограф-постановщик со своим собственным стилем танца. С первых шагов она была не просто солисткой ансамбля, но, прежде всего, стояла у истоков формирования творческого кредо ансамбля, утверждающего танец как глубокое философское искусство, опирающееся на классическую основу, на открытое новому ощущению человека в современном мире.

Режиссер постановки – Заслуженный деятель искусств России Архипов Валерий Валерьевич. Режиссер театра, балетмейстер.

В 1992 году окончил Санкт-Петербургский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В 1993 году Архипов пришел в театр «Сатирикон» сначала в качестве репетитора; был исполнителем и постановщиком танцевальных номеров в знаменитых «сатириконовских» капустниках. Первой самостоятельной работой стал спектакль «Ромео и Джульетта» (реж, К.Райкин), где Архипов в программке значился балетмейстером; затем была работа с В.Машковым над «Трехгрошовой оперой», ему были поручены все танцевальные номера и пластика.

1998 – 2012 гг. В.Архипов – главный балетмейстер «Сатирикона».

Хореограф сотрудничал с другими театрами, ставил и ставит номера для эстрады, для цирка.

В.Архипов лауреат премии «Музыкальное сердце театра» («Страна любви», реж К.Райкин, номинация «Лучшее пластическое решение»), лауреат многих фестивалей современной хореографии.

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