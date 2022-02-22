В Мензелинске провели научно-практическую конференцию имени Мусы Джалиля

18 февраля на базе Мензелинского педагогического колледжа имени Мусы Джалиля прошла Х Республиканская научно-практическая конференция имени Мусы Джалиля.

Работа конференции проводилась в 2 этапа (заочный и очный) по четырем направлениям:

1. Конкурс научно-исследовательских работ среди студентов профессиональных образовательных организаций Татарстана;

2. Конкурс разработок цифровых ресурсов по изучению исторического и культурного наследия малой Родины, созданных с помощью компьютерных технологий, среди студентов профессиональных образовательных организаций РТ;

3. Конкурс научных статей среди преподавателей профессиональных образовательных организаций Татарстана;

4. Конкурс методических разработок среди преподавателей профессиональных образовательных организаций РТ.

Всего поступило 86 работ. На очный этап были приглашены 40 участников, набравших наибольшее количество баллов в заочном туре.

Очный этап конференции провести при личной встрече с участниками, при живом общении не удалось из-за непростой эпидемиологической обстановки в стране. Поэтому организаторы подготовили 4 площадки с оборудованием для проведения очного этапа при помощи платформы Zoom.

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