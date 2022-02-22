tatruen
Главная / Новости / В Национальной татарской гимназии г. Саратова прошел конкурс “Мин бит татар егете”
В Национальной татарской гимназии г. Саратова прошел конкурс “Мин бит татар егете”

В Национальной татарской гимназии г. Саратова прошел конкурс “Мин бит татар егете”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 22.02.2022 0 1

Конкурс проводился среди учеников 1- 4 классов.
Целями конкурса являются:
– приобщение учащихся к культурным ценностям татарского народа,
-развитие национального самосознания,
-выявление талантов и способностей детей.

Конкурсанты продемонстрировали членам жюри свои знания татарского языка, творческие способности, а также физическую силу.

Победителем стал Ибрагимов Тагир – ученик 4 “а” класса, отлично владеющий мастерством игры на аккордеоне и хорошо знающий родной язык и историю татарского народа.

Региональная татарская национально-культурная

автономия Саратовской области

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.