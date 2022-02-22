В Национальной татарской гимназии г. Саратова прошел конкурс “Мин бит татар егете”

Конкурс проводился среди учеников 1- 4 классов.

Целями конкурса являются:

– приобщение учащихся к культурным ценностям татарского народа,

-развитие национального самосознания,

-выявление талантов и способностей детей.

Конкурсанты продемонстрировали членам жюри свои знания татарского языка, творческие способности, а также физическую силу.

Победителем стал Ибрагимов Тагир – ученик 4 “а” класса, отлично владеющий мастерством игры на аккордеоне и хорошо знающий родной язык и историю татарского народа.

Региональная татарская национально-культурная

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