В Национальной татарской гимназии г. Саратова прошел конкурс “Мин бит татар егете”

Конкурс проводился среди учеников 1- 4 классов.
Целями конкурса являются:
– приобщение учащихся к культурным ценностям татарского народа,
-развитие национального самосознания,
-выявление талантов и способностей детей.
Конкурсанты продемонстрировали членам жюри свои знания татарского языка, творческие способности, а также физическую силу.
Победителем стал Ибрагимов Тагир – ученик 4 “а” класса, отлично владеющий мастерством игры на аккордеоне и хорошо знающий родной язык и историю татарского народа.
Региональная татарская национально-культурная