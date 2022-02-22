В Тюменской области прошло мероприятие приуроченное к Международному Дню родного языка

Международный день родного языка отмечается с 2000 года по инициативе 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (ноябрь 1999) с целью сохранения и развития исчезающих языков, поощрения лингвистического многообразия и многоязычного образования, а также повышения осведомленности о языковых и культурных традициях.

Наша страна может похвастаться разнообразием народов, проживающих на ее территории, и количеством языков, на которых они говорят. По данным Министерства науки и образования Российской Федерации, 193 народа, проживающих в России, используют приблизительно 277 языков (по другим данным – 295) и диалектов. В то же время, по мнению отечественных экспертов-лингвистов, большой пласт языков коренных народов России на данный момент находится на грани исчезновения. Причина – поглощение наименее употребляемых языков наиболее распространенными, общепризнанными, на которых ведется документация, преподавание в школе, происходит общение. По мнению европейских специалистов, родной язык находится под угрозой исчезновения, если в том или ином сообществе его перестают изучать более 30% детей.

Не обходит эта проблема стороной и коренные народы юга Западной Сибири. Так, к примеру, в области остро стоит проблема изучения родного языка представителями татарского этноса.

Осознавая важность сохранения родного языка как одного из главных культурных элементов народа, в прошлом году Духовное управление мусульман Тюменской области приняло решение организовать образовательные курсы по изучению духовной культуры татарского народа. При реализации проекта был использован опыт Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

Занятия в рамках данного курса ведёт кандидат педагогических наук, заместитель председателя волонтёрского движения «Аль-Манар» (Маяк) ДУМ ТО Рафаэль Гадиев. Именно Рафаэль хазрат выступил инициатором проведения в рамках занятия по основам духовной культуры татарского народа мероприятия, приуроченного международному Дню родного языка. Целью мероприятия заявлена популяризация татарского языка и культуры.

Просветительская программа включила в себя выставку национальной одежды, декламацию стихов татарских и зарубежных поэтов, выступления специалистов в области лингвистики и литературоведения.

Мероприятие началось с приветственных слов ведущих – Рафаэля Гадиева и Масхуды ханым Давлетшиной.

Рафаэль Галимзянович призвал участников изучать родной язык, развивать свои знания в этом направлении, использовать родной язык в повседневной жизни и приложить максимум усилий для недопущения его исчезновения.

«Мы никогда не должны останавливаться на достигнутом, нашей задачей является сохранение и преумножение нашего духовного и культурного богатства. Мы благодарим нашего муфтия Зинната харата Садыкова и всех членов Правления Духовного управления мусульман, которые откликнулись на просьбу своих соплеменников и организовали курсы по изучению духовной культуры татар. Сейчас с уверенностью можно сказать, что Духовное управление мусульман Тюменской области является флагманом сохранения татарского языка и культуры в регионе. Отрадно и то, что проявление заботы о языковом и культурном многообразии народов Тюменской области является одним из приоритетных направлений деятельности волонтёрского движения «Аль-Манар», – отметил Рафаэль хазрат.

Часть своего выступления Рафаэль Гадиев посвятил творчеству Мусы Джалиля – одного из ключевых фигур татарской поэзии. Рафаэль хазрат, в частности отметил, что Муса Джалиль находясь в немецком плену в годы 2-ой мировой войны, службе третьему рейху вместе со своими товарищами татарами предпочёл героическую смерть на гильотине.

«Фашисты пытались создавать из разных представителей народов СССР национальные военные легионы, которые должны были воевать против советской армии. Был создан подобный легион, состоявший из татар, башкир и других народов Поволжья. Муса Джалиль вместе со своими соратниками, попав в такое подразделение создал подпольную группу, которая вела подрывную деятельность в тылу врага. Однако, по донесению одного из предателей, группа была раскрыта, все участники казнены. Находясь под следствием, Муса Джалиль написал душещипательные, душераздирающие стихи. Сборник данных стихов известен как “Моабитская тетрадь”», – отметил Рафаэль Гадиев.

В ходе мероприятия участники прочитали стихи Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая, произведения современных татарских поэтов. Студент Тюменского государственного медицинского университета Айхам Бурхани прочитал стих на арабском языке. Лучшим исполнителям были вручены подарки от редакции газеты «Янарыш».

Мероприятие завершилось коллективным исполнением песни «Туган тел» (Родной язык) на стихи Габдуллы Тукая, являющейся своеобразным гимном татарского народа.

Помимо указанного мероприятия, 21 февраля на площадке Дома культуры «Строитель» прошла встреча представителей Духовного управления мусульман и руководителя волонтёрского движения «Аль-Манар» (Маяк) Амира хазрата Галеева с иностранными обучающимися подготовительного отделения Тюменского государственного университета, прибывших на учёбу из Сирии.

Участники встречи посетили выставку «Себер мирасы» (Наследие Сибири), посвящённую культуре татарского народа и деятельности татарских общественных организаций. Студенты из Сирии имели возможность познакомиться с историей Тюменской области, а также с положительным опытом мирного сосуществования разных народов на территории региона.